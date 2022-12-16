RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США передали Украине первый груз аварийно-ремонтного оборудования

Фото: США передали Украине первый груз аварийно-ремонтного оборудования (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Соединенные штаты Америки передали Украине первый груз аварийно-ремонтного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла США в Киеве Бриджит Бринк.

"Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже пришел – Украина победит", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что США отправили на Украину первую партию оборудования для обеспечения нужд энергетической инфраструктуры страны на сумму 13 млн долларов.

Также мы писали, что Администрация президента США планирует передать Украине передовое электронное оборудование, способное преобразовывать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСоединенные Штаты АмерикиПомощь УкраинеЭлектроэнергия