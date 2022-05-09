ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США передали Україні більшість обіцяних гаубиць

Новость на русском →
Понеділок 09 травня 2022 20:51
США передали Україні більшість обіцяних гаубиць Фото: Україна отримала від США 85 нових гаубиць (twitter.com/DeptofDefense)
Автор: РБК-Україна

Майже всі гаубиці, які американські чиновники обіцяли передати Україні, вже є у розпорядженні ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами видання, чиновник Міноборони США розповів, що США перевезли до України вже 85 з 90 гаубиць, які обіцяла адміністрація президента надати Україні. Близько 310 українських військових уже навчені поводженню з новою зброєю. Також Україні передали понад 110 тисяч боєприпасів до цих гаубиць з обіцяних 184 тисяч.

При цьому десятки українських військових продовжують проходити навчання з використання американських БТР, дронів Phoenix Ghost та протиавіаційних радарів.

Чиновник також додав, що останніми днями 13 поставок з 7 країн надійшли до пунктів відправлення в Україну. У них включили броньовані автомобілі, електрогенератори, радари та гвинтівки.

Раніше ми повідомляли, що станом на 6 травня понад 200 українських військових завершили навчання поводженню з гаубицею M777, які Україні надали США. Ще близько 150 продовжують тренування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта