США передали Гуайдо контроль над частиною активів Венесуели в американських банках

Гуайдо передали активи, які знаходяться на рахунках Федерального резервного банку Нью-Йорка

Соединенные Штаты Америки (США) позволили лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо получить контроль над некоторыми активами ее правительства и центробанка. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госдепартамента США.

Сообщается, что Гуайдо передали активы, которые находятся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

"Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы во благо венесуэльцев. Мы призываем другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента и предпринять аналогичные шаги для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства со стороны коррумпированного режима", - говорится в сообщении.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщал, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной интервенции (вмешательство, - ред.) в Венесуэлу.

Также сообщалось, что Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили пути выхода из гуманитарного кризиса в Венесуэле.

Отметим, в Администрации США решили ввести санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Указанные санкции усиливают давление на Николаса Мадуро и демонстрируют поддержку США Хуану Гуайдо, лидеру венесуэльской оппозиции, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента на прошлой неделе.