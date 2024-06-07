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США передадут Украине новый пакет помощи на 225 млн долларов: AP раскрыло детали

Пятница 07 июня 2024 02:34
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США передадут Украине новый пакет помощи на 225 млн долларов: AP раскрыло детали Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки (США) предоставят Украине новый пакет военной помощи в рамках оборонной поддержки на сумму 225 миллионов долларов. В него войдут, в частности, боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

О соответствующих планах Вашингтона журналистам рассказали в четверг официальные лица США на условиях анонимности, поскольку помощь, о которой еще не была объявлена публично, обсуждается.

Отмечается, что вооружение из нового американского пакета Силы обороны Украины смогут использовать для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков от мощного российского нападения".

По словам американских чиновников, помощь включает:

  • боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS,
  • минометные системы,
  • ряд артиллерийских снарядов.

Агентство AP обращает внимание, что согласно новой директиве США Украина может использовать такое оружие для ударов по территории страны-агрессора России, если там "силы атакуют или готовятся к нападению".

Однако такое снятие "табу" со стороны Вашингтона для Киева не касается использования ATACMS, предоставленных США, или ракет большой дальности и других боеприпасов для нанесения "наступательных" ударов внутри России, отметили американские официальные лица.

Также указывается, что новый пакет помощи поступил в момент, когда президент США Джо Байден в своей речи в Нормандии (Франция) на 80-летие Дня пообещал, что США "не откажутся" от защиты Украины от агрессии РФ.

Ожидается, что 7 июня Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже.

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