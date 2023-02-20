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США передадут Украине 10 млн долларов на поддержку энергетической инфраструктуры

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты передадут Украине 10 млн долларов для поддержки энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Я санкционирую выделение дополнительных 10 млн долларов на поддержку наших текущих усилий по оказанию чрезвычайной помощи для поддержания энергетической инфраструктуры Украины в рабочем состоянии перед лицом непрекращающихся ракетных и беспилотных атак России", - заявил он.

В свою очередь президент США Джо Байден подписал указ, которым распорядился выделить до 10 млн долларов для оказания помощи Украине.

Напомним, сегодня США выделили Украине военный пакет на 460 млн долларов.

Кроме того, в рамках визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет на 2,5 млрд долларов, в который войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы, противотанковые средства Javelin и другая военная помощь.

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