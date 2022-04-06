США нададуть Україні додаткове озброєння на 100 млн доларів, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 100 мільйонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.
Зазначається, що така допомога для посилення обороноздатності України включатиме протитанкові системи.
"Я санкціонував сьогодні за дорученням президента негайно скоротити допомогу в галузі безпеки на суму до 100 мільйонів доларів, щоб задовольнити гостру потребу України в додаткових протитанкових системах", - сказав він.
Блінкен уточнив, що загальна сума зобов'язань США з надання допомоги в галузі безпеки Україні становить понад 2,4 млрд доларів з початку роботи Адміністрації президента Джо Байдена і понад 1,7 млрд доларів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.
"Разом з нашими союзниками та партнерами ми будемо продовжувати надавати допомогу в забезпеченні безпеки на підтримку оборони України, а також економічну підтримку і гуманітарну допомогу співтовариствам, спустошеним безжальною жорстокістю Росії", - заявив держсекретар США.
Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен назвав бійню в Бучі "ударом під дих", і зазначив, що винних потрібно притягнути до відповідальності.
Нагадаємо також, що Естонія передала Україні нову партію озброєння, у тому числі протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові гармати, гранатомети та міни.
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