ua en ru
Ср, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Китай наблюдает". Столтенберг призвал США одобрить помощь Украине на 60 млрд долларов

Брюссель, Среда 14 февраля 2024 17:39
UA EN RU
"Китай наблюдает". Столтенберг призвал США одобрить помощь Украине на 60 млрд долларов Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Палата представителей Соединенных Штатов Америки должна одобрить новую помощь Украине на 60 млрд долларов. В ином случае нерешительность может привести к вторжению Китая на Тайвань.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я рассчитываю на то, что Палата представителей согласится оказать поддержку Украине, потому что это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность", - подчеркнул генсек.

Он напомнил, что Европа и Канада также активизируют поддержку Украины, и их совокупная помощь больше, чем американская. Но вклад США "остается жизненно важным".

По словам Столтенберга, если российский диктатор Владимир Путин победит в Украине, то это станет сигналом не только для него, но и для других авторитарных лидеров, что можно силой получать желаемое. Это "сделает мир более опасным и Запад более уязвимым".

"Сегодня это Украина, завтра это может произойти на Тайване. Поэтому Пекин, Китай внимательно следит за тем, что происходит в Украине", - добавил генсек.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 13 февраля, Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины в документе предусмотрено более 60 млрд долларов.

США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи нашей стране из-за разногласий между республиканцами и демократами. Таким образом, выделение новых пакетов американской военной помощи приостановлено.

Для того, чтобы законопроект, который поддержал Сенат, вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей и подписать президент США Джо Байден.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Китай Йенс Столтенберг Помощь Украине Военная помощь
NEWS
Первый "Рамштайн" главкома Сырского: Умеров назвал основные темы встречи
Первый "Рамштайн" главкома Сырского: Умеров назвал основные темы встречи
DAILY
"Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город