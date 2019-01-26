У США палата представників підтримала закінчення "шатдауна"

Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Палата представників США вирішила прийняти тимчасовий бюджет

У США після Сенату закінчення "шатдауна" підтримала палата представників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, палата представників США вирішила прийняти тимчасовий бюджет, щоб припинити 35-денний "шатдаун". Таким чином, нижня палата конгресу слідувала за аналогічним рішенням сенату.

Як наголошується, тимчасовий бюджет був прийнятий конгресменами одноголосно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп досяг з лідерами Конгресу США попередньої угоди про припинення призупинення роботи уряду ("шатдауна").

До цього Сенат Сполучених Штатів не підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа з подолання бюджетної кризи.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не буде шукати альтернативне місце для свого щорічного звернення Конгресу і виступить в палаті представників після того, як відновиться робота уряду.

РБК-Україна писало, що лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заблокував голосування по двох законопроектах, запропонованих представниками Демократичної партії і націленим на відновлення часткового фінансування держустанов на тлі "шатдауна".