США в пятницу объявят о поставках Украине дальнобойных ракет: что еще войдет в новый пакет

Пакет, о котором может быть объявлено уже в пятницу, будет разделен на 500 миллионов долларов в виде оружия и снаряжения, взятых непосредственно из запасов США, и примерно 1,7 миллиарда долларов в виде товаров, закупленных у военных подрядчиков, известных как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI).

Пакет будет включать бомбу малого диаметра наземного базирования, управляемую ракету с дальностью действия 150 км. Хотя ракеты фактически удвоят дальность действия украинских вооружений, в комплект поставки не войдет долгожданная ракета ATACMS, говорится в сообщении.

Отмечается, что новое оружие поступит в Украину не сразу, так как оно не будет поступать напрямую со складов США. Вместо этого США заключат контракт с производителями оружия на поставку ракет большой дальности Украине, и этот процесс может занять недели или месяцы.

В пакет также входят боеприпасы для артиллерии и HIMARS, а также вспомогательные системы и оборудование для ракетного комплекса Patriot, сказал один из официальных лиц.

По словам чиновника, украинские силы еще не завершили обучение работе с системой Patriot в Форт-Силле, штат Оклахома, но США обеспечивают логистику и техническое обслуживание задолго до того, как первая батарея Patriot будет введена в эксплуатацию в Украине.

Напомним, сегодня, 1 февраля, в СМИ появилась информация о том, что власти США готовятся анонсировать новый пакет военной помощи Украине, в который могут войти дальнобойные ракеты.

Также мы писали, что, по словам заместителя руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина на данном этапе войны нуждается в авиации и дальнобойных ракетах.

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