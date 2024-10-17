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В США озвучили еще одну цель визита Байдена в Германию

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден вскоре отправится с визитом в Германию. Там он планирует убедиться в том, что у Украины есть все необходимое для самозащиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС.

Как пишет издание, визит Байдена в Германию будет иметь неотложный характер, поскольку он стремится убедиться, что у Украины есть все необходимое для самозащиты.

По данным источника АВС, главной целью визита Байдена в Германию является вопрос Украины. Также, вероятно, это будет последняя поездка Байдена в Европу на посту президента.

Высокопоставленный чиновник говорил о том, что Германия была "критически важным партнером" в усилиях Америки, направленных на то, чтобы Украина была способна противостоять российской агрессии. Чиновник отметил, что США и Германия сплачивают поддержку других союзников в военных усилиях Украины.

"Германия является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи в Украине после США и предоставила ряд высокотехнологичных средств, включая танки и другие артиллерийские системы", - сказал источник АВС.

 

Визит Байдена в Германию

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден должен был посетить Германию и принять участие в заседании "Рамштайн. Однако поездку отменили из-за урагана "Милтон", накрывшего часть США.

Впоследствии стало известно, что Байден приедет в Германию в конце этой недели, вероятно, 18 октября. Однако заседание в формате "Рамштайн" перенесено, а Байден будет на нем в формате онлайн.

На днях в правительстве Германии подтвердили визит Байдена, американский президент пробудет в Германии всего день.

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