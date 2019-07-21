США очікують мирних та чесних виборів в Україні

У посольстві США побажали українцям зробити успішний вибір в день голосування
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що Сполучені Штати Америки очікують вільні та чесні парламентські вибори в Україні. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Києві.
Тейлор побажав українцям зробити успішний вибір в день голосування.
"Українці вирушають на виборчі дільниці, щоб обрати своїх представників до ВР - бажаю їм всього найкращого у цій справі. Українська демократія в дії надихає! Сполучені Штати разом з народом України очікують мирних, вільних і чесних виборів", - сказав він.
Нагадаємо, в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради.
Раніше, в американському посольстві закликали в неділю уникати натовпу і демонстрацій, а також попередили про велику кількість поліції по містам та перекриття вулиць.
РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання. У зв'язку з цим, були оголошені дострокові парламентські вибори, які призначили на 21 липня.
У ЦВК тоді повідомляли, що з наступного дня публікації указу президента про розпуск Верховної Ради, жодне судове рішення не зможе зупинити виборчий процес.