США очікують мирних та чесних виборів в Україні

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що Сполучені Штати Америки очікують вільні та чесні парламентські вибори в Україні. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Києві.

Тейлор побажав українцям зробити успішний вибір в день голосування.

"Українці вирушають на виборчі дільниці, щоб обрати своїх представників до ВР - бажаю їм всього найкращого у цій справі. Українська демократія в дії надихає! Сполучені Штати разом з народом України очікують мирних, вільних і чесних виборів", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради.

Раніше, в американському посольстві закликали в неділю уникати натовпу і демонстрацій, а також попередили про велику кількість поліції по містам та перекриття вулиць.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання. У зв'язку з цим, були оголошені дострокові парламентські вибори, які призначили на 21 липня.

У ЦВК тоді повідомляли, що з наступного дня публікації указу президента про розпуск Верховної Ради, жодне судове рішення не зможе зупинити виборчий процес.