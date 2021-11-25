ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У США оцінили ймовірність екстрадиції Коломойського

Новость на русском →
Київ, Четвер 25 листопада 2021 18:23
У США оцінили ймовірність екстрадиції Коломойського Фото: олігарх Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Американський аналітик Кейсі Мішель вважає, що Ігор Коломойський найближчим часом не залишить межі України, що ускладнить його екстрадицію до США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву під час презентації своєї книги в ефірі американського дослідницького центру Atlantic Council.

"Очевидно, якщо Коломойський найме кваліфікованих юристів, вони навряд чи рекомендують йому летіти до Відня найближчим часом", - заявив Кейсі Мішель на питання про можливість видачі олігарха в США.

Він також прокоментував в інтерв'ю Atlantic Council причини вибору Коломойського та частково президента України в якості об'єкта свого розслідування.

За словами автора, Коломойський є найбільшим власником нерухомості в Клівленді штату Огайо, що є дуже нетиповим вибором місця інвестування для "сумнівного капіталу" з пострадянських країн.

Як повідомлялося, 23 жовтня до США надійшла у продаж книга "Американська клептократія", присвячена схемам відмивання коштів Ігорем Коломойським.

Крім того, раніше стало відомо, що олігарху Ігореві Коломойському дозволили не платити антимонопольний штраф у 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Коломойский
NEWS
Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
DAILY
Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини