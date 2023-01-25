США не получали от Германии сообщений о готовности отправки танков ВСУ, - Госдеп

Соединенные Штаты не получали официальных подтверждений со стороны Германии о принятии решения, которое позволило бы отправку в Украину танков Leopard 2.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Я видел разные сообщения об этом, и все указывают на анонимных официальных представителей в немецком правительстве", - заявил Прайс, комментируя информацию о готовности правительства Германии разрешить передачу танков Украине.

По его словам, нужно дать возможность властям в Берлине сделать соответствующее официальное заявление, когда они будут готовы это сделать.