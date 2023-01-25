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США не получали от Германии сообщений о готовности отправки танков ВСУ, - Госдеп

Фото: США не получали от Германии подтверждения готовности отправки танков в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты не получали официальных подтверждений со стороны Германии о принятии решения, которое позволило бы отправку в Украину танков Leopard 2.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Я видел разные сообщения об этом, и все указывают на анонимных официальных представителей в немецком правительстве", - заявил Прайс, комментируя информацию о готовности правительства Германии разрешить передачу танков Украине.

По его словам, нужно дать возможность властям в Берлине сделать соответствующее официальное заявление, когда они будут готовы это сделать.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить танки немецкого производства Leopard 2 Украине.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Германия разрешит реэкспорт танков Leopard немецкого производства в Украину для Польши.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.

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