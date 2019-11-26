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США відреагували на підписання Зеленським закону про незаконне збагачення

Новини » Політика     26.11.2019 - 17:29
США відреагували на підписання Зеленським закону про незаконне збагачення
Ілюстративне фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Закон назвали потужним інструментом для боротьби з корупцією

Посольство США в Україні привітало підписання президентом України Володимиром Зеленським закону про незаконне збагачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства.

Американські дипломати відзначили, що цей закон є потужним інструментом для боротьби з корупццією в Україні, який будуть використовувати Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Ми вітаємо підписання президентом Зеленським законопроекту № 1031, який криміналізує незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації. Це потужні інструменти для НАБУ та САП у боротьбі з корупцією. Ми закликаємо українську владу продовжувати кроки, які втілять в життя прагнення Революції гідності", - йдеться в повідомленні.

США відреагували на підписання Зеленським закону про незаконне збагачення

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів".

Раніше повідомлялося, що Світовий банк привітав підписання Володимиром Зеленським закону, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Закон назвали таким, який "заповнює критичні прогалини в основних принципах протидії корупції в Україні".

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