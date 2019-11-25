ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світовий банк відреагував на підписання закону про незаконне збагачення

Новини » Політика     25.11.2019 - 21:01
Світовий банк відреагував на підписання закону про незаконне збагачення
Фото: Світовий банк (vsemirnyjbank.org)

У відомстві зазначили, що громадянська конфіскація допоможе стримувати корупцію шляхом обмеження матеріальних вигод

Світовий банк привітав підписання Володимиром Зеленським закону, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації активів чиновників, які не можуть бути підтверджені їх законними доходами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Світового банку в Україні у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, Світовий банк схвалив закон, який заповнює критичні прогалини в основних принципах протидії корупції в Україні.

"Сьогодні Президент України підписав закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації активів чиновників, які не можуть бути підтверджені їх законними доходами. Світовий банк вітає закон, який заповнює критичні прогалини в основних принципах протидії корупції в Україні, надавши НАБУ і САП потужний правовий інструмент у боротьбі з корупцією серед чиновників", - йдеться в заяві.

Як зазначили у Світовому банку, громадянська конфіскація допоможе стримувати корупцію шляхом обмеження матеріальних вигод, які "чиновники намагаються отримати, крадучи у громадян України".

Нагадаємо, 25 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів". Таким чином глава держави повернув кримінальну відповідальність на незаконне збагачення.

Зеленський підписав закон про незаконне збагачення Світовий банк розробляє план відновлення Донбасу
Новини України Всемирный банкЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся