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Україна вводить санкції проти Нікарагуа через консульство в Криму

Київ, Вівторок 10 листопада 2020 13:37
Україна вводить санкції проти Нікарагуа через консульство в Криму
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна почала процес введення санкцій проти Нікарагуа через призначення "почесного консула" в анексованому Росією Криму. Також Україна висловила протест через візит посла Нікарагуа в Російській Федерації Альби Асусени Торрес в Крим.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Посол Нікарагуа в РФ без узгодження з Україною відвідала Крим для вручення так званому "почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в Сімферополі" Олегу Белавенцеву консульського патенту.

"Така дія є грубим порушенням законодавства України та міжнародного права. Вважаємо його нікчемним і розглядаємо як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України. Україна почала процес застосування санкцій", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, на початку жовтня уряд України прийняв рішення ввести санкції проти Нікарагуа через призначення так званого "почесного консула" в окупованому Росією Криму.

Раніше РБК-Україна писало, що Нікарагуа офіційно призначило "почесного консула" в Автономній республіці Крим. "Консулом" став одіозний Олег Белавенцев, якого ще в 2019 року Святошинський районний суд Києва заочно засудив до 13 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність України.

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