США відреагували на інцидент з Defender: підтримали Україну та Британію

Посольство США в Києві відреагувало на інцидент з британським есмінцем Defender поблизу Криму в Чорному морі. Росія заявила, що її кораблі здійснили попереджувальні постріли по Defender через нібито "порушення кордону".
Посольство розмістило свою заяву на сторінці у Twitter.
США підтримують Україну та Британію у протистоянні агресії Росії.
"Ми підтримуємо нашого союзника, Британію, у протистоянні агресії Росії в Україні, і ми підтверджуємо свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води. Крим - це Україна", - заявили в посольстві.
Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон назвав прохід есмінця біля Криму законним, оскільки Британія не визнає окупацію Кримського півострову.
Водночас Росія викликала британського посла, висловила йому протест та заявила, що Британія нібито порушила Конвенцію ООН з морського права 1982 року.
Додамо, у Міноборони Британії стверджують, що попереджувальних пострілів з боку Росії не було.