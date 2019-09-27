США відправлять комплекси Patriot і 200 військових до Саудівської Аравії

Сполучені Штати Америки (США) відправляють до Саудівської Аравії зенітно-ракетні комплекси Patriot і 200 військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що Вашингтон надасть чотири радіолокаційні системи, які повинні зміцнити оборону королівства.

Раніше міністр оборони США Марк Експер повідомляв про плановану відправку солдатів і озброєнь, проте не назвав конкретних цифр. У свою чергу, голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд заявляв, що йдеться "не про тисячі" військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 14 вересня, в Саудівській Аравії на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів сталася масштабна пожежа. Передбачалося, що пожежа на двох об'єктах компанії Saudi Aramco сталася в результаті атаки дронів.

Saudi Aramco - державна компанія Саудівської Аравії, контролює нафтові потужності країни. У 2018 році її назвали найприбутковішою компанією в світі - чистий прибуток Saudi Aramco склав 111,1 млрд доларів.

Як повідомляє РБК-Україна, коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії, держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентній атаці" на світовий енергетичний ринок.