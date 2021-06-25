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Ракетний есмінець США залишає акваторію Чорного моря

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П'ятниця 25 червня 2021 11:56
Ракетний есмінець США залишає акваторію Чорного моря Фото: ракетний есмінець США вийшов з Чорного моря (twitter.com/USNavyEurope)
Автор: РБК-Україна

Американський ракетний есмінець USS Laboon залишає акваторію Чорного моря. Він був там близько двох тижнів.

Про це йдеться в повідомленні в Twitter Шостого флоту ВМС США.

Судно попрямувало в Середземне море.

"USS Laboon взяв курс в південному напрямку, з Чорного моря в Середземне море, після завершення морського патрулювання в рамках надання підтримки союзникам по НАТО і партнерам в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ракетний есмінець Військово-Морських сил Сполучених Штатів Laboon 11 червня увійшов в акваторію Чорного моря.

У Міноборони РФ у відповідь заявили, що сили Чорноморського флоту Росії приступили до контролю за діями есмінця ВПС США.

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