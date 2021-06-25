Ракетний есмінець США залишає акваторію Чорного моря
Фото: ракетний есмінець США вийшов з Чорного моря (twitter.com/USNavyEurope)
Американський ракетний есмінець USS Laboon залишає акваторію Чорного моря. Він був там близько двох тижнів.
Судно попрямувало в Середземне море.
"USS Laboon взяв курс в південному напрямку, з Чорного моря в Середземне море, після завершення морського патрулювання в рамках надання підтримки союзникам по НАТО і партнерам в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ракетний есмінець Військово-Морських сил Сполучених Штатів Laboon 11 червня увійшов в акваторію Чорного моря.
У Міноборони РФ у відповідь заявили, що сили Чорноморського флоту Росії приступили до контролю за діями есмінця ВПС США.