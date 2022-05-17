США відправляють контингент в Сомалі для боротьби з терористами "Аш-Шабаб", - ЗМІ

Військовослужбовці Сполучених Штатів зосередяться на наданні допомоги місцевим силам у знищенні пов'язаного з "Аль-Каїдою" терористичного руху "Аш-Шабаб".

"Це перегрупування сил, що вже знаходяться в театрі військових дій, які епізодично в'їжджали в Сомалі і виїжджали з неї", — заявила журналістам прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Високопоставлений чиновник адміністрації на умовах анонімності сказав, що Байден схвалив прохання міністра оборони США Ллойда Остіна забезпечити більш ефективну боротьбу з "Аш-Шабаб". У Пентагоні відзначили, що війська будуть навчати, консультувати і допомагати в оснащенні армії Сомалі.

"Аш-Шабаб" прагне повалити уряд в країні і встановити власне правління, засноване на строгому тлумаченні законів ісламського шаріату. Група повстанців брала на себе відповідальність за теракти в Могадішо та інших містах країни.