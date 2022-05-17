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США відправляють контингент в Сомалі для боротьби з терористами "Аш-Шабаб", - ЗМІ

Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден затвердив повернення в Сомалі американського військового контингенту чисельністю близько 500 військовослужбовців. Раніше Дональд Трамп під час свого президентства відкликав близько 700 солдатів армії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військовослужбовці Сполучених Штатів зосередяться на наданні допомоги місцевим силам у знищенні пов'язаного з "Аль-Каїдою" терористичного руху "Аш-Шабаб".

"Це перегрупування сил, що вже знаходяться в театрі військових дій, які епізодично в'їжджали в Сомалі і виїжджали з неї", — заявила журналістам прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Високопоставлений чиновник адміністрації на умовах анонімності сказав, що Байден схвалив прохання міністра оборони США Ллойда Остіна забезпечити більш ефективну боротьбу з "Аш-Шабаб". У Пентагоні відзначили, що війська будуть навчати, консультувати і допомагати в оснащенні армії Сомалі.

"Аш-Шабаб" прагне повалити уряд в країні і встановити власне правління, засноване на строгому тлумаченні законів ісламського шаріату. Група повстанців брала на себе відповідальність за теракти в Могадішо та інших містах країни.

Нагадаємо, 7 травня президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 33 млрд доларів. При розгляді ініціативи американського лідера Палата представників збільшила його до 40 млрд доларів.

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