США відправили в Судан посланника для примирення влади та опозиції

Високопоставлений дипломат США по Африці Тібор Надь прибув до Судан для врегулювання конфлікту між військовими властями і опозицією. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що дипломат зустрівся з лідерами опозиційної коаліції, а також провів переговори з виконуючим обов'язки заступника міністра закордонних справ Судану Ільхамом Ібрагімом.

"Надь збирається переконати сторони працювати над створенням умов, що сприяють відновленню переговорів", - повідомили в Держдепартаменті США.

Разом з тим, Сполучені Штати призначили своїм послом в Судані ветерана дипломатії Дональда Бута.

Раніше повідомлялося, що в Судані була здійснена спроба перевороту проти тимчасового Військової ради. Більшість перебувають у групі, яка намагалася повалити Військовий рада Судану - офіцери-ісламісти, вірні колишньому режиму.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці Судану Хартумі сталася стрілянина під час сидячої страйку опозиції, в результаті якої загинули три людини.