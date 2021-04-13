США скасовують рішення Трампа по виведенню військових з Німеччини. Туди направлять 500 солдат

США скасовують плани екс-президента Дональда Трампа з виведення військовослужбовців з Німеччини. Туди додатково направлять 500 військовослужбовців.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Берліна, повідомляє Reuters .

Відзначається, що Трамп раніше прийняв рішення про виведення близько 12 тисяч військовослужбовців США з території Німеччини.

"Ми припинили планування по скороченню військ", - сказав Остін.

Він додав, що відправка до Німеччини ще 500 військовослужбовців каже "про рівень нашого партнерства і нашій відданості НАТО".