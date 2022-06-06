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США не скасують санкції проти Росії в обмін на розблокування експорту з України, - Politico

Фото: США не скасують санкції проти Росії в обмін на розблокування експорту з України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Влада США не підтримає домовленості щодо розблокування експорту українського зерна, якщо вони будуть припускати пом'якшення санкцій проти Росії. Економічний тиск продовжиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як відомо ООН намагається домовитися з Росією щодо того, щоб Україна змогла відновити експорт зерна через Чорне море.

Як повідомляє видання, один з американських чиновників заявив, що"США не погодяться на угоду, при якій на Кремль припиниться будь-який економічний тиск".

За відомостями газети, республіканці в Конгресі США також виступили проти пом'якшення санкцій проти Москви. Даної позиції, зокрема, дотримується сенатор Джим Ріш (від штату Айдахо), який є старшим республіканцем в комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу США.

Нагадавши, раніше Путін заявляв, що продовольча криза у світі виникла через порушення логістичних ланцюжків, а також фінансової політики західних країн.

Також ми писали, що, за словами Путіна, Україна могла б вивозити свої Зернові через територію Білорусі. Але для цього з Мінська потрібно зняти міжнародні санкції.

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