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Повне зняття торгівельних обмежень допоможе не лише Україні, а й світу, - Каленков

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Понеділок 09 травня 2022 12:40
Повне зняття торгівельних обмежень допоможе не лише Україні, а й світу, - Каленков Фото: Олександр Каленков (ukrmetprom.org)
Автор: Артем Горовенко

Зняття обмежень щодо торгівлі з Україною, яке наразі обговорюють в Євросоюзі, допоможе Україні відновити економіку. Проте воно також необхідне світові, який наразі потерпає від дефіциту металопродукції та зростання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента ОП "Укрметалургпром" у своїй колонці для GMK Center.

"Євросоюз за крок від повного відкриття свого ринку для українських експортерів, зокрема для металургів. Таке рішення вже ухвалила Велика Британія, чіткі сигнали про ймовірне скасування бар’єрів на шляху імпорту металу з України надходять також зі США. Поясню, чому зняття торговельних обмежень не лише допоможе відновленню економіки України, а й є вигідним для наших союзників, - переконаний він.

За його словами, відкриття ринків посилить безпеку Європи. Адже через війну, яку розв'язала Росія в Україні, відбулося різке скорочення поставок металопродукції, що, своєю чергою, очікувано призвело до дефіциту та зростання цін на метал у Європі та світі.

Він також підкреслив: важливо враховувати, що США, Велика Британія та країни ЄС щедро забезпечують Україну своєю бронетехнікою, артилерією та планують нарощувати поставки. Але запаси "брон" треба постійно поповнювати - з огляду на російську загрозу, що нависає над усім західним світом.

"Попит на метал зростатиме, а в літній період додасться ще й традиційне сезонне загострення. Збільшення поставок з України дасть змогу частково компенсувати обсяги металу, яких бракує Європі, знизити ціни і, як наслідок, здешевити виробництво бронетехніки та артилерійських знарядь для посилення безпеки України та країн НАТО", - впевнений Каленков.

Як відомо, Велика Британія на рік зняла всі обмеження торгівлі з Україною: країни торгуватимуть між собою без жодних мит. Очікується, що таких крок допоможе обом країнам збільшити обсяги торгівлі та знизити дефіцит ряду товарів на своїх ринках.

Наразі скасування мит у торгівлі з Україною обговорюють також у ЄС та США, які також є важливими стратегічними партнерами України.

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Укрметалургпром
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