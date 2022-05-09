Повне зняття торгівельних обмежень допоможе не лише Україні, а й світу, - Каленков

Зняття обмежень щодо торгівлі з Україною, яке наразі обговорюють в Євросоюзі, допоможе Україні відновити економіку. Проте воно також необхідне світові, який наразі потерпає від дефіциту металопродукції та зростання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента ОП "Укрметалургпром" у своїй колонці для GMK Center .

"Євросоюз за крок від повного відкриття свого ринку для українських експортерів, зокрема для металургів. Таке рішення вже ухвалила Велика Британія, чіткі сигнали про ймовірне скасування бар’єрів на шляху імпорту металу з України надходять також зі США. Поясню, чому зняття торговельних обмежень не лише допоможе відновленню економіки України, а й є вигідним для наших союзників, - переконаний він.

За його словами, відкриття ринків посилить безпеку Європи. Адже через війну, яку розв'язала Росія в Україні, відбулося різке скорочення поставок металопродукції, що, своєю чергою, очікувано призвело до дефіциту та зростання цін на метал у Європі та світі.

Він також підкреслив: важливо враховувати, що США, Велика Британія та країни ЄС щедро забезпечують Україну своєю бронетехнікою, артилерією та планують нарощувати поставки. Але запаси "брон" треба постійно поповнювати - з огляду на російську загрозу, що нависає над усім західним світом.

"Попит на метал зростатиме, а в літній період додасться ще й традиційне сезонне загострення. Збільшення поставок з України дасть змогу частково компенсувати обсяги металу, яких бракує Європі, знизити ціни і, як наслідок, здешевити виробництво бронетехніки та артилерійських знарядь для посилення безпеки України та країн НАТО", - впевнений Каленков.

Як відомо, Велика Британія на рік зняла всі обмеження торгівлі з Україною: країни торгуватимуть між собою без жодних мит. Очікується, що таких крок допоможе обом країнам збільшити обсяги торгівлі та знизити дефіцит ряду товарів на своїх ринках.

Наразі скасування мит у торгівлі з Україною обговорюють також у ЄС та США, які також є важливими стратегічними партнерами України.