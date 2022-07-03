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У США скасували сотні авіарейсів: у чому причина

Фото: у США скасували сотні авіарейсів: у чому причина (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У США авіакомпанії в суботу, в перший день так званих довгих вихідних, пов'язаних зі святкуванням Дня Незалежності 4 липня, скасували сотні авіарейсів по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

До полудня суботи в США було скасовано близько 600 внутрішніх і міжнародних рейсів, ще понад 2500 рейсів затримувалися. У п'ятницю ситуація була не кращою: 587 рейсів були скасовані в США з 3060 авіарейсів, скасованих перевізниками по всьому світу.

На ранніх стадіях пандемії COVID авіаційна галузь зазнавала збитків у зв'язку з масовими відмовами людей від перельотів. Хоча федеральні дотації допомогли авіакомпаніям уникнути звільнення співробітників, десятки тисяч працівників покинули галузь після того, як перевізники почали стимулювати співробітників до дострокового виходу на пенсію.

За оцінками аналітиків консалтингової компанії Third Bridge, зараз в американській авіації працює приблизно на 15% менше співробітників у порівнянні з періодом до початку пандемії, при цьому їм доводиться обслуговувати пасажиропотік, що становить 90% від рівня 2019 року.

Масове скасування авіарейсів привернуло увагу Міністра транспорту Піта Буттіджича.

У суботу Буттіч опублікував серію твітів, які, по суті, є порадами споживачам про те, що робити в разі скасування рейсу, наприклад, чи приймати від перевізників милі як компенсації або вимагати відшкодування готівкою.

"Часто про це можна домовитися. Це питання вирішується між вами і авіакомпанією", - написав Буттіджич.

У четвер пілоти авіакомпанії Delta влаштували пікети в декількох аеропортах, вимагаючи нових контрактів і скаржачись на перевтому.

Дефіцит пілотів є найгострішою проблемою в масштабах всієї авіаційної галузі. На думку Макнеллі, короткострокового розв'язання цієї проблеми немає і не передбачається, і особливо гострою вона стає в період святкових піків.

Авіакомпанії повідомляють, що працюють над усуненням цієї проблеми, наймаючи пілотів та інший персонал, а також скорочуючи кількість пасажирських місць на 15%.

Нагадаємо, в Європі тривають масові скасування авіарейсів. Страйки по всій Європі посилили хаос в аеропортах. Очікується, що польотів протягом літа скасують ще більше.

Раніше ми писали, чому в Європі масово мітингують співробітники аеропортів і авіакомпаній.

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