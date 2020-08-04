У США відкрили справу проти Трампа через можливе банківське шахрайство

У Нью-Йорку прокурор почав розслідування у справі про можливе страхове і банківське шахрайство з боку президента США Дональда Трампа. Він також подав клопотання про персональні та корпоративні податкові дані президента.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, таке клопотання окружного прокурора Манхеттена Сайруса Р. Ванс-молодшого є частиною розслідування великим журі, яке, як до цього вважалося, сфокусоване на можливих хабарях за мовчання двом жінкам. Вони стверджували, що мали стосунки з Трампом.

Адвокати президента вже відреагували та попросили суд анулювати клопотання. Подробиці запиту невідомі, оскільки вони повинні залишатися в секреті згідно з Нью-Йоркським законом.

Однак юристи Ванса-молодшого заявили, що клопотання про рахунки з'явилося після "беззастережної" інформації в ЗМІ про "велику і тривалу злочинну поведінку в Trump Organization". Юристи цитували статті у ЗМІ, в яких говорилося, що Трамп нібито завищував цінність своїх проектів перед потенційними бізнес-партнерами та банками.

Крім того, вони згадували свідчення колишнього особистого адвоката Трампа Майкла Коена, який стверджував, що Трамп завищував цінність своїх ділових інтересів, але потім знижував вартість активів, намагаючись зменшити податки.

Нагадаємо, в кінці 2018 року колишнього адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена засудили до трьох років тюремного ув'язнення за порушення фінансового законодавства і дачу неправдивих свідчень Конгресу.

Адвокат дав свідчення, що Трамп керував переговорами в Москві впродовж всієї кампанії 2016 року і брехав про це.

Майкл Коен розповів, що Іванка Трамп і Дональд Трамп-молодший були ключовими фігурами в планах будівництва Trump Tower в Москві.