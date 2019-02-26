США відключали російську "фабрику тролів" від інтернету під час виборів 2018, - WP

Чиновники в міністерстві оборони США називають операцію успішною

Военные Соединенных Штатов Америки (США) заблокировали доступ в интернет российской "фабрике троллей", которая стремилась посеять раздор между американцами во время промежуточных выборов в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщается, газета ссылается на неназванных чиновников США.

Проблемы с доступом в интернет у "фабрики троллей" были в день голосования, а также примерно на следующий день, уже во время подсчета голосов, говорится в статье.

Также указывается, что сотрудники "агентства" жаловались своим системным администраторам на эти проблемы.

"Это первая наступательная операция в киберпространстве против России с целью предотвратить попытки вмешаться в выборы", - пишет издание.

Чиновники в министерстве обороны США называют операцию успешной.

Напомним, ранее Facebook заблокировал более 270 страниц российского "Агентства исследований интернета" (IRA), которые, по данным соцсети, использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей ее стран-соседей, в частности Украины.

Также сообщалось, что в Twitter обнаружили новые аккаунты "троллей", связанных с "Агентством интернет-исследований" из Петербурга.