Мер Міннеаполіса ввів комендантську годину через протести після вбивства афроамериканця
Мер американського міста Міннеаполіс Джейкоб Фрей ввів режим надзвичайного стану і комендантська година на тлі заворушень через вбивство афроамериканця Данте Райт офіцером поліції. Обмеження на переміщення не поширюються на представників ЗМІ, правоохоронців, працівників швидкої допомоги та інших служб.
Про це повідомила прес-служба мерії Міннеаполіса.
Відзначається, що рішення про введення режиму НС і комендантської години було прийнято після масових протестів і заворушень, що спалахнули після смерті афроамериканця. Обмеження почнуть діяти з вечора понеділка з 19:00 за місцевим часом до 06:00 вівторка у всіх громадських місцях і на вулицях.
Від виконання комендантської години звільнені аварійні і рятувальні служби, бригади швидкої допомоги, представники ЗМІ та правоохоронці. Крім того, під його дії також не потрапляють жителі міста, які направляються на роботу, бездомні і ховаються від небезпеки.
Покаранням за порушення комендантської години стане штраф в одну тисячу доларів або арешт на 90 днів.
Нагадаємо, заворушення спалахнули в Міннеаполісі після вбивства офіцером поліції 20-річного афроамериканця Данте Райт після його відмови підкорятися вимозі правоохоронця. Хлопцеві надали медичну допомогу, однак він помер на місці.
Відзначимо, в травні 2020 року під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер в реанімації через декілька годин. Офіцер Дерек Шовен, який тримав ногу на шиї загиблого, був заарештований 29 травня.
РБК-Україна писало, що смерть афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання викликала хвилю протестів проти расизму і поліцейського свавілля в США та інших країнах світу.