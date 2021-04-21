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У США колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда

Новость на русском → США, Середа 21 квітня 2021 01:22
У США колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда Фото: поліцейського визнали винним у смерті Джорджа Флойда (Джорджа Флойда)
Автор: Наталья Скороход

У США колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда. Таке рішення виніс суд.

Про це повідомляє The New York Times.

Колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Човін був визнаний винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.

"Після 10-годинного обговорення протягом двох днів після судового розгляду, що тривав три тижні, присяжні визнали Човіна винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда", - йдеться в повідомленні.

Заначається, що Шовену загрожує до 40 років тюремного ув'язнення, але, швидше за все, він отримає менший термін. Передбачуваний вирок за вбивство другого ступеня становить 12,5 років, хоча штат зажадав більш суворого вироку.

Вирок був оголошений в суді і транслювався по телебаченню в прямому ефірі по всій країні.

Нагадаємо, у Міннеаполісі ввели комендантську годину через протести після Джорджа Флойда.

Раніше повідомлялося, що смерть Джорджа Флойда викликала викликала хвилю протестів проти расизму і поліцейського свавілля в різних країнах світу.

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