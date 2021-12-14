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Затримали і відвезли невідомо куди. У Криму знову незаконні обшуки у кримських татар

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Вівторок 14 грудня 2021 21:45
Затримали і відвезли невідомо куди. У Криму знову незаконні обшуки у кримських татар Фото: у Криму знову незаконні обшуки у кримських татар (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 14 грудня, в тимчасово окупованому Криму пройшли чергові обшуки у кримських татар. Після їх завершення одного громадянина України вивезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника Міністра закордонних справ України Еміне Джапарової в Twitter.

"У тимчасово окупованому Криму черговий незаконний обшук в будинку кримських татар, що завершився затриманням і вивезенням в невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова. Перш ніж відпустити його допитували у справі Нарімана Джеляла і братів Ахтемових", - написала вона.

При цьому вона заявила, що Росія повинна припинити репресії проти місцевого населення в Криму.

"Згідно з нормами міжнародного права, Росія як держава-окупант зобов'язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого ним Криму і звільнити Нарімана Джеляла, Азіза і Асана Ахтемових, а також всіх незаконно утримуваних ним українських громадян", - додала Джапарова.

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