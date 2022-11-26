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США организовали в Польше пункт ремонта артиллерии, поставляемой Украине

Фото: США организовали в Польше пункт ремонта артиллерии, поставляемой Украине (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы США организовали на территории Польши ремонтную базу для поставляемых Украине артиллерийских орудий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По их данным, в силу износа и повреждений, полученных в ходе боев, около трети из примерно 350 поставленных Украине западными странами артиллерийских орудий находятся в нерабочем состоянии.

Как отмечает, издание, организация ремонта этих вооружений является приоритетной задачей командования ВС США в Европе.

В связи с этим американские военные организовали ремонтную базу на территории Польши.

Источники газеты отмечают, что в последние несколько месяцев на этом объекте осуществляется обслуживание и ремонт поврежденных в Украине орудий.

По словам источников газеты, украинская сторона считает необходимым, чтобы подобные ремонтные базы располагались ближе к месту ведения боевых действий.

Напомним, Германия создаст в Словакии сервисный центр для обслуживания и ремонта вооружения, которое она поставляла Украине.

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ПольшаОружие из США