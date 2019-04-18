У США опублікували доповідь Мюллера

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки опублікувало доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування втручання РФ у президентські вибори у США в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

У документі говориться, що уряд Російської Федерації почало встановлювати контакти з новою адміністрацією США відразу після перемоги Дональда Трампа на виборах.

"Відразу ж після виборів 8 листопада 2016 року офіційні особи російського уряду і видні російські бізнесмени почали спроби зав'язати контакти всередині майбутньої адміністрації. Ці зусилля заохочувалися на найвищих рівнях в уряді Росії", - стверджується в документі.

Також зазначається, що помічник Трампа з національної безпеки Флінн просив Москву не відповідати на видворення дипломатів Росії з США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, президент США Дональд Трамп заявив, що не боїться оприлюднення звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. На його думку, після публікації звіту все стане зрозуміло і логічно.

Так, 24 березня в Штатах був оприлюднений звіт спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Згідно з документом, спецпрокурор Мюллер не виявив, що американські чиновники або представники штабу Дональда Трампа свідомо здійснили змову з Російською Федерацією.

Додамо, що голова спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що не виключає процедуру імпічменту Дональда Трампа за підсумками завершення розслідування Мюллера про втручання РФ у хід американських виборів 2016 року.