У США опублікували дані про перепис населення: що змінилося

У США Бюро перепису населення опублікувало нові дані, які показують, як змінилася країна з 2010 року. При цьому перепис населення пройшов у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Нові дані показали, що населення США стало більш різноманітним і урбанізованим. Це стосується як етнічного ставлення, так і расової приналежності.

"Населення США набагато різноманітніше і набагато різноманітніше в расовому та етнічному відношенні, ніж те, що ми вимірювали в минулому", - сказав співробітник Бюро перепису населення Ніколас Джонс.

Найголовніша та значуща зміна серед американців - білих людей стало менше, хоча вони, як і раніше і є найбільш поширеною расовою або етнічною групою в США.

Дані показують, що американці продовжували мігрувати на південь і захід за рахунок Середнього Заходу і Північного Сходу з 2010 року.

" Частка білого населення впала з 63,7% в 2010 році до 57,8% в 2020 році, що є найнижчим показником за всю історію спостережень, що обумовлено зниженням народжуваності серед білих жінок в порівнянні з латиноамериканськими та азіатськими жінками", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Каліфорнії латиноамериканці стали найбільшою расовою або етнічною групою. Їх частка збільшившись з 37,6% до 39,4% за десятиліття, в той час, як частка білих людей впала з 40,1% до 34,7%.

Число іспаномовних жителів підскочило до 49,9 мільйона. Це перевершило чорношкіре населення в 46,9 мільйона осіб. Азіати стали наступною за чисельністю расовою групою, досягнувши 24 мільйонів осіб в 2020 році. Латиноамериканське населення збільшившись майже на чверть до 62,1 мільйона жителів у 2020 році.