В США опубликовали данные о переписи населения: что изменилось

В США Бюро переписи населения опубликовало новые данные, которые показывают, как изменилась страна с 2010 года. При этом перепись населения прошла в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Новые данные показали, что население США стало более разнообразным и урбанизированным. Это касается как этнического отношения, так и рассовой принадлежности.

"Население США намного более многорасово и намного более разнообразно в расовом и этническом отношении, чем то, что мы измеряли в прошлом", - сказал сотрудник Бюро переписи населения Николас Джонс.

Самое главное и значимое изменение среди американцев - белых людей стало меньше, хотя они по-прежнему и являются наиболее распространенной расовой или этнической группой в США.

Данные показывают, что американцы продолжали мигрировать на юг и запад за счет Среднего Запада и Северо-Востока с 2010 года.

" Доля белого населения упала с 63,7% в 2010 году до 57,8% в 2020 году, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений, что обусловлено снижением рождаемости среди белых женщин по сравнению с латиноамериканскими и азиатскими женщинами", - говорится в сообщении.

При этом в Калифорнии латиноамериканцы стали крупнейшей расовой или этнической группой. Их доля увеличившись с 37,6% до 39,4% за десятилетие, в то время как доля белых людей упала с 40,1% до 34,7%.

Число испаноязычных жителей подскочило до 49,9 миллиона. Это превзошло чернокожее население в 46,9 миллиона человек. Азиаты стали следующей по численности расовой группой, достигнув 24 миллионов человек в 2020 году. Латиноамериканское население увеличившись почти на четверть до 62,1 миллиона жителей в 2020 году.