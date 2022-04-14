RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США спростували публікації про пропозицію Японії приєднатися до оборонного альянсу AUKUS

Фото: Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прессекретар Білого дому Джен Псакі спростувала інформацію, опубліковану в японських ЗМІ, про те, що Японія отримала неофіційну пропозицію про приєднання до Індо-Тихоокеанського оборонного альянсу AUKUS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Псакі під час брифінгу.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності", - підкреслила Псакі.

За її словами, пріоритетом для країн, що входять в AUKUS - Австралія, США і Великобританія - є узгодження деталей програми зі спільної розробки передових озброєнь і це не має на увазі включення в союз Японії.

Нагадаємо, що Японські видання писали про те, що країни альянсу AUKUS зацікавлені у використанні японських технологій, включаючи, для розробки гіперзвукової зброї та посилення можливостей радіоелектронної боротьби.

Ми також писали про те, що у світі альянсів, таких як AUKUS, з часом ставатиме все більше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЯпонія