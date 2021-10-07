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"Нових альянсів", на зразок AUKUS, з часом ставатиме більше: експерти оцінили їх перспективи

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Четвер 07 жовтня 2021 09:11
"Нових альянсів", на зразок AUKUS, з часом ставатиме більше: експерти оцінили їх перспективи Фото: "нових альянсів", на зразок AUKUS, з часом ставатиме більше (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Мілан Лєліч, Владислав Красінський

У світі альянсів, на зразок AUKUS, з часом буде ставати все більше. Оскільки вони дозволяють оперативніше реагувати на зовнішні виклики, ніж союз на 20-30 учасників.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Не тільки НАТО і ЄС. Як і навіщо Україна створює альянси з найближчими сусідами".

За словами директора Центру "Нова Європа" Альони Гетьманчук, такі об'єднання будуються не тільки навколо якоїсь світлої мети, а й навколо якоїсь загрози в плані безпеки.

"В Індо-Тихоокеанському регіоні - це Китай. У нашому регіоні це Росія. Дуже важливо мати позитивний порядок денний, спільні проекти та ініціативи, але спільна загроза сприяє розвитку таких об'єднань", - пояснила Гетьманчук.

Вона зазначила, що оскільки членство України і в ЄС, і в НАТО в короткій і навіть середній перспективі знаходиться під великим питанням, то ініціативи на зразок Люблінського трикутника дозволяють Україні інтегруватися "з бокового входу".

У свою чергу експерт з міжнародної політики "Українського інституту майбутнього" Ілія Куса вказав, що вступ України до ЄС і НАТО позиціонується як стратегічний курс - свого роду цивілізаційний вибір.

Він пояснив, що до НАТО ще не означає, що росіяни автоматично виведуть свої війська з окупованих територій України, а швидше навпаки це стане "червоною лінією" для Кремля і може спровокувати новий виток ескалації.

"У нас зробили з євроатлантичної інтеграції критерій успішності України і це, звичайно, обмежило наші амбіції на міжнародній арені і звузило наш коридор можливостей. У той час як світ дійсно змінюється", - зазначив Куса.

Експерт додав, що на зміну довгостроковим, колективним, орієнтованим на цінності альянсам, яким був НАТО, приходять ситуативні прагматичні союзи і коаліції за інтересами.

"Історія з Францією і США показала, що Захід давно не єдиний і це теж потрібно враховувати", - додав Куса.

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