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У США заперечили організацію евакуації з України, але нагадали про комерційні рейси

Автор: Дмитро Левицький

Державний департамент США заперечує інформацію про організацію евакуації родичів американських дипломатів з України на тлі можливого вторгнення Росії. Однак у відомстві заявили, що у надзвичайній ситуації американцям не потрібно чекати організованої евакуації з України.

Про це заявив посадовець Держдепу США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

Як зазначив чиновник, який забажав залишитися анонімом, наразі родичі американських дипломатів можуть повернутися в США комерційними рейсами, не чекаючи організованої евакуації.

"Американські громадяни не повинні чекати евакуації (у разі загострення ситуації в Україні - ред.), яка буде спонсоруватися урядом США. Сьогодні доступні комерційні рейси для вильоту", - заявив представник Держдепу.

Нагадаємо, сьогодні кореспондент американського телеканалу FOX News розповів, що Держдеп доручив почати у понеділок евакуацію родичів співробітників посольства США в Україні.

До цього телеканал CNN повідомляв, що посольство США в Києві попросило Держдеп дозволити евакуацію родичів дипломатів з України.

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