У США спростували інформацію про рух свого есмінця в окупований Крим

Напередодні в мережі з'явилася інформація про те, що есмінець нібито почав рух у напрямку Криму.

"Незважаючи на недавні повідомлення есмінець USS Ross ще 30 хвилин тому перебував і в осяжному майбутньому буде розташовуватися в порту Одеси, Україна, для підтримки навчань Sea Breeze", - йдеться в повідомленні.

Despite recent reports, @USNavy #USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg