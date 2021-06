В США опровергли информацию о движении своего эсминца в оккупированный Крым

Накануне в Сети появилась информация о том, что эсминец якобы начал движение в направлении Крыма.

"Несмотря на недавние сообщения эсминец USS Ross еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет располагаться в порту Одессы, Украина, для поддержки учений Sea Breeze", - говорится в сообщении.

Despite recent reports, @USNavy #USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg