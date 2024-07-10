США в ООН: Удар по "Охматдету" показывает, что Путин не заинтересован в мире

Ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве доказывает, что у российского диктатора Владимира Путина нет желания достичь мира в Украине.
Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Вроде бы раньше были какие-то сомнения по этому поводу, но вчерашний удар по "Охматдету" совершенно очевидно показывает, что Путин не заинтересован в мире. Он решительно настроен расширять смерть и разрушение, продолжая свою захватническую войну", - сказала она.
Кроме того, дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину, пока война не будет прекращена и не воцарится справедливость. Также она призвала все остальные государства мира оказывать помощь Украине.
"Мы будем поддерживать Украину в ее усилиях по защите границ и мы будем поддерживать ее здесь в Совбезе", - отметила постоянный представитель США в ООН.
Напомним, что во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала встречу Зеленского и Байдена.
Ранее РБК-Украина сообщало, что получит Украину от саммита НАТО в Вашингтоне. В частности, "необратимость" пути страны в Альянс, а также усиление противовоздушной обороны.
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