США в ООН: Росія несе повну відповідальність за всі можливі ризики на ЗАЕС

Вона підкреслила, що проблеми навколо станції не припиняться, поки Росія не виведе звідти свої війська.

"Причина цих подій всім відома - це ще один трагічний результат рішення РФ почати вторгнення на територію незалежної держави. Це порушення Статуту ООН і принципів міжнародного права", – зазначила вона.

Дженкінс підкреслила, що тепер повномасштабне вторгнення РФ в Україну загрожує і ядерною катастрофою.

"Рішення абсолютно очевидно: Сполучені Штати закликають РФ негайно вивести війська з України, це дозволить Україні відновити необхідний рівень безпеки на ЗАЕС, як це було десятиліттями", - заявила представник США.

Також Росія, на переконання Дженкінс, повинна відмовитися від дезінформації, яка відвертає від реальності і не відповідає їй. Зокрема, такою дезінформацією вона вважає заяви РФ про те, що Україна нібито винна в ситуації навколо Запорізької АЕС.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя традиційно поклав всю відповідальність за загрозу ядерної катастрофи на Україну і Захід.

За його словами, Росія сподівається, що експерти МАГАТЕ відвідають Запорізьку АЕС до кінця серпня;

Водночас постійний представник КНР при ООН заявив, що Китай у зв'язку з ситуацією навколо Запорізької АЕС закликає країни сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, в четвер, 11 серпня, росіяни вчетверте обстріляли територію Запорізької АЕС.

Після атаки окупантів в "Енергоатомі" повідомили, що радіаційний фон на території станції залишається в межах норми.

Радіаційна загроза навколо ситуації на Запорізькій АЕС поки не спостерігається, але ситуація може кардинально змінитися в будь-який момент, заявили в МАГАТЕ.

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