США обмежили імпорт китайської бавовни через утиски уйгурів

Влада США прийняла рішення ввести заборону на імпорт бавовни, текстилю з Китаю. Мова йде про Синьцзянском виробничо-будівельному корпусі, який є найбільшим виробником бавовни в КНР.

Про це повідомляється на сайті Митно-прикордонної служби США.

Санкції відносно корпусу були введені в липні 2020 року щодо "акту Магнітського".

Приводом для введення санкцій стали повідомлення про відправку уйгурів на примусове перенавчання і використання їх праці у виробництві.

Після 1 грудня компанії США повинні були виключити з своїх ланцюжків постачань підприємства, пов'язані з Синьцзянским виробничо-будівельним корпусом.

США вже обмежували імпорт товарів виробництва окремих компаній і таборів з Синцзян-Уйгурського автономного району (СУАР).

"Президент Трамп і американський народ не будуть миритися з порушеннями прав людини, що здійснюються комуністичним урядом Китаю", - сказав в. о. голови міністерства національної безпеки США Кен Кучинелли.

За даними ЗМІ і правозахисних організацій, до липня мимовільний працю уйгурів використовувався при виробництві одягу від Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein та інших світових компаній.

У вересні Австралійський інститут стратегічної політики (ASPI), посилаючись на дані супутникових знімків, повідомив про розширення мережі таборів для уйгурів в Синцзян-Уйгурському автономному районі.

Раніше Міністерство торгівлі США вніс 28 китайських організацій в санкційний список із-за порушень прав мусульманської меншини.