США объявили войну наркокартелям: о чем говорится в секретном приказе Трампа

Согласно информации, подписанный Трампом секретный приказ позволяет Пентагону проводить военные действия как на море, так и на территории иностранных государств, направленные на уничтожение или нейтрализацию деятельности латиноамериканских наркокартелей.

Ранее эти организации считались исключительно криминальными структурами, однако теперь они получили статус террористических групп, а это открывает путь для более жестких мер.

Действительно, с возвращением Трампа к власти в январе 2025 года политика США по борьбе с наркотрафиком значительно обострилась.

Так, были развернуты подразделения Национальной гвардии и регулярных войск на юго-западной границе, а Государственный департамент обязали классифицировать главные наркокартели как террористические организации. В феврале этого года в список вошли известные банды, такие как Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (MS-13) и другие.

В последнее время в перечень добавили и венесуэльский Cartel de los Soles, который, по версии американской стороны, возглавляется лично президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и несколькими высокопоставленными чиновниками его администрации.

Трамп считает наркокартели одним из главных вызовов безопасности США, поэтому и решения по ним достаточно жесткие.

В то же время юристы выражают беспокойство относительно правовых аспектов приказа Трампа, ведь его реализация может вызвать международные споры, учитывая вопрос суверенитета иностранных государств и риски случайных жертв среди мирного населения.