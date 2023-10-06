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США объявили о высылке двух российских дипломатов

Пятница 06 октября 2023 19:52
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США объявили о высылке двух российских дипломатов Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки объявили персонами нон грата двух дипломатов из России, которые работали в Америке.

Об этом заявил Государственный департамент США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Россиян выслали из страны в ответ на сентябрьское решение Москвы выслать двух высокопоставленных работников посольства США. Тогда персонами нон грата объявили первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна.

Госдеп сообщил, что россиян выслали из США в ответ на надуманную высылку американцев из Москвы. В ведомстве добавили, что не потерпят преследования своих дипломатов со стороны российского правительства

"Действия Госдепартамента посылают четкий сигнал, что неприемлемые действия против сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия", - говорится в заявлении.

Госдепартамент не уточнил, кого именно выслали из США.

Выдворение Россией американских дипломатов

Российская Федерация обвинила двух сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве в якобы работе с гражданином РФ, обвиняемым в сотрудничестве с иностранным государством.

В МИД РФ заявили, что первый секретарь посольства США Джеффри Силлин и второй секретарь Дэвид Бернстайн должны покинуть Россию в течение семи дней.

Позже представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа решение Российской Федерации о выдворении двух американских дипломатов из посольства в Москве.

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