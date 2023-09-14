Россия объявила двух дипломатов США персонами нон грата за "незаконную деятельность"

Россия объявила о высылке двух американских дипломатов. Москва обвинила их в якобы работе с российским гражданином, обвиняемым в сотрудничестве с иностранным государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении Министерства иностранных дел РФ говорится, что оно вызвало посланника США Линн Трейси и сообщило ей, что первый секретарь посольства Джеффри Силлин и второй секретарь Дэвид Бернстайн должны покинуть Россию в течение семи дней.

Посольство США подтвердило факт высылки.

"Названые лица вели незаконную деятельность, поддерживая контакт с гражданином России Р. Шоновым, обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством", - говорится в заявлении МИД РФ.

Роберт Шонов

Роберт Шонов проработал в Генеральном консульстве США в восточном российском городе Владивостоке более 25 лет, пока в 2021 году Россия не распорядилась уволить местных сотрудников американской миссии.

В августе ФСБ России опубликовала видеозапись с якобы признанием Шонова, в котором он говорит, что Силлин и Бернстайн просили его собрать информацию о военных действиях России в Украине, аннексии "новых территорий", военной мобилизации и президентских выборах 2024 года.

В видеозаписи Шонов говорит, что ему было приказано собирать "негативную" информацию по этим темам, искать признаки народного протеста и отражать их в своих отчетах.

США обвинили Москву в попытке запугивания и преследования американских сотрудников после того, как российские государственные СМИ сообщили о предъявленных Шонову обвинениях и заявили, что ФСБ планирует допросить сотрудников посольства, которые поддерживали с ним связь.

Когда в мае он был арестован, Государственный департамент заявил, что это дело свидетельствует о "вопиющем использовании Россией все более репрессивных законов" против своих граждан. Он заявил, что обвинения против Шонова "совершенно необоснованны".

В своем заявлении МИД России отметил, что Шонову платили за выполнение заданий, направленных на нанесение ущерба национальной безопасности России.

"Трейси было также подчеркнуто, что незаконная деятельность дипломатического представительства США, включая вмешательство во внутренние дела страны пребывания, неприемлема и будет решительно пресекаться. Российская сторона рассчитывает, что Вашингтон сделает правильные выводы и воздержится от конфронтационных шагов", - заявили в МИД РФ.

Отношения США и РФ

Из-за полномасштабного вторжения в Украину отношения между Россией и США упали до самого низкого уровня за более чем 60 лет. Соединенные Штаты поставляют Украине современное вооружение и ввели санкции против России в ответ на ее вторжение в феврале 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.