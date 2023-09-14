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Россия выдворила двух дипломатов США: Госдеп пообещал ответить

США, Четверг 14 сентября 2023 23:43
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Россия выдворила двух дипломатов США: Госдеп пообещал ответить Фото: спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты не оставят без ответа решение Российской Федерации о выдворении двух американских дипломатов из посольства в Москве.

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

В Государственном департаменте отметили, что решение Кремля объявить американских дипломатов в Москве персонами нон грата является неспровоцированным и абсолютно безосновательным.

Ведомство убеждено, что РФ продолжает преследовать сотрудников посольства США так же, как и запугивать собственных граждан. По словам спикера Госдепа, Россия вместо конструктивного дипломатического взаимодействия выбрала противостояние и эскалацию.

"Мы сожалеем, что Россия пошла по такому пути, и вы, безусловно, можете ожидать, что мы соответствующим образом отреагируем на их действия", - заявил Миллер.

Выдворение Россией американских дипломатов

Российская Федерация обвинила двух работников посольства Соединенных Штатов в Москве в якобы работе с гражданином РФ, обвиняемым в сотрудничестве с иностранным государством.

В МИД РФ заявили, что первый секретарь посольства США Джеффри Силлин и второй секретарь Дэвид Бернстайн должны покинуть Россию в течение семи дней.

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