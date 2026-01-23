США объявили о выходе из ВОЗ: официальное заявление

В США официально сообщили о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организацию обвинили в "провалах во время пандемии COVID-19" и "действиях против интересов Соединенных Штатов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление государственного секретаря США Марко Рубио и министра здравоохранения Роберта Кеннеди.
В заявлении отмечается, что выход из ВОЗ осуществили в соответствии с указом президента США Дональда Трампа. Организацию обвинили во "вреде американскому народу", провалах во время пандемии коронавируса и действиях "против интересов Соединенных Штатов".
"Хотя Соединенные Штаты были одним из основателей и крупнейшим финансовым донором ВОЗ, организация преследовала политизированную, бюрократическую повестку дня, управляемую странами, враждебными к американским интересам", - говорится в заявлении.
Учитывая действия, которые якобы предпринимала ВОЗ, США приняли решение покинуть ряды организации. При этом ВОЗ, сказано в заявлении, отказалась одобрить выход США, напомнила о многомиллионном долге и "отказывается передать американский флаг".
"В дальнейшем взаимодействие США с ВОЗ будет ограничено исключительно осуществлением нашего выхода и защитой здоровья и безопасности американского народа. Все финансирование и персонал инициатив ВОЗ со стороны США прекратилось", - отмечается в документе.
При этом в США обещают в дальнейшем быть "мировым лидером в сфере общественного здоровья", но в первую очередь для граждан Соединенных Штатов. Также Вашингтон продолжит сотрудничество с другими странами и "надежными учреждениями здравоохранения", а не с представителями "раздутой и неэффективной бюрократии ВОЗ".
Отметим, ранее мы писали, что 22 января США должны официально завершить выход из Всемирной организации здравоохранения. Несмотря на требования законодательства, администрация президента Дональда Трампа отказалась выплатить агентству ООН 260 миллионов долларов задолженности.
Трамп подписал указ о выходе из ВОЗ в первый день своего срока в 2025 году. По закону, страна должна была предупредить об этом за год и погасить все взносы, однако Государственный департамент заблокировал финансирование.