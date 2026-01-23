США объявили о выходе из ВОЗ: официальное заявление

В заявлении отмечается, что выход из ВОЗ осуществили в соответствии с указом президента США Дональда Трампа. Организацию обвинили во "вреде американскому народу", провалах во время пандемии коронавируса и действиях "против интересов Соединенных Штатов".

"Хотя Соединенные Штаты были одним из основателей и крупнейшим финансовым донором ВОЗ, организация преследовала политизированную, бюрократическую повестку дня, управляемую странами, враждебными к американским интересам", - говорится в заявлении.

Учитывая действия, которые якобы предпринимала ВОЗ, США приняли решение покинуть ряды организации. При этом ВОЗ, сказано в заявлении, отказалась одобрить выход США, напомнила о многомиллионном долге и "отказывается передать американский флаг".

"В дальнейшем взаимодействие США с ВОЗ будет ограничено исключительно осуществлением нашего выхода и защитой здоровья и безопасности американского народа. Все финансирование и персонал инициатив ВОЗ со стороны США прекратилось", - отмечается в документе.

При этом в США обещают в дальнейшем быть "мировым лидером в сфере общественного здоровья", но в первую очередь для граждан Соединенных Штатов. Также Вашингтон продолжит сотрудничество с другими странами и "надежными учреждениями здравоохранения", а не с представителями "раздутой и неэффективной бюрократии ВОЗ".