США объявили новый пакет военной помощи для Украины. Что в него войдет

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут вооружения и техника на 325 млн долларов.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"Этот пакет помощи в сфере безопасности включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления украинских сил на поле боя", - рассказал чиновник.
Согласно данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов вошли:
Отметим, ранее "Голос Америки" писал, что в 40-й пакет войдут бронированные машины Stryker и Bradley, которые заменят поврежденную в контрнаступлении технику.
Накануне официальный представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что Вашингтон осведомлен о срочных потребностях Украины, в том числе для контрнаступательных операций.
"Мы сосредоточимся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя", - отметил он.
Предыдущий пакет на более 2 млрд долларов был объявлен на прошлой неделе. В него вошли боеприпасы для систем ПВО Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники Puma и многое другое.
С начала полномасштабного вторжения России американские партнеры предоставили Украине военной помощи почти на 40 млрд долларов.
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