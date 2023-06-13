США объявили новый пакет военной помощи для Украины. Что в него войдет

"Этот пакет помощи в сфере безопасности включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления украинских сил на поле боя", - рассказал чиновник.

Какое вооружение получит Украина

Согласно данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов вошли:

дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

15 боевых машин пехоты Bradley;

10 бронетранспортеров Stryker;

противотанковые системы Javelin;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

противотанковые системы AT-4;

более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы для разрушения препятствий;

тактическое оборудование поддержки защищенной связи;

запасные части и другое полевое оборудование.

Анонс нового пакета помощи

Отметим, ранее "Голос Америки" писал, что в 40-й пакет войдут бронированные машины Stryker и Bradley, которые заменят поврежденную в контрнаступлении технику.

Накануне официальный представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что Вашингтон осведомлен о срочных потребностях Украины, в том числе для контрнаступательных операций.

"Мы сосредоточимся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя", - отметил он.

Предыдущий пакет на более 2 млрд долларов был объявлен на прошлой неделе. В него вошли боеприпасы для систем ПВО Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники Puma и многое другое.

С начала полномасштабного вторжения России американские партнеры предоставили Украине военной помощи почти на 40 млрд долларов.