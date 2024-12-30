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США объявили новый пакет военной помощи Украине на почти 2,5 млрд долларов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 30 декабря, объявил о новом пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого Дома.

"Сегодня я с гордостью объявляю почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии", - цитирует слова президента США Джо Байдена Белый дом.

По словам Байдена, сейчас Пентагон в в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен бронетехники, которые укрепят Украину на пути к зиме.

Помощь Украине от США

Ранее издание Associated Press писало, что США должны вскоре объявить о пакете военной помощи для Украины в размере 1,25 млрд долларов. По данным издания, в новый пакет помощи должны войти ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Предыдущий пакет помощи Штаты объявляли 13 декабря. Тогда в него вошли боеприпасы к HIMARS, артиллерийские боеприпасы и беспилотники.

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