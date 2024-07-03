США объявили о новом пакете военной помощи Украине

По ее словам, это является седьмым пакетом помощи по безопасности, который Байден санкционировал для помощи Украине с момента подписания им в апреле дополнения к закону о национальной безопасности.

В новый пакет входят:

ракеты для украинских систем противовоздушной обороны;

боеприпасы для высокомобильной артиллерии;

ракетные системы;

артиллерийские снаряды и другие критические средства.

Все вооружения взяты которые выводятся из американских запасов по президентским полномочиям на сокращение.

Новый пакет также включает новое финансирование, которое Министерство обороны США использует для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAM, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак со стороны России.

Новая помощь включает два пакета

Как уточнили в Пентагоне, первая часть пакета включает в себя дополнительные перехватчики противовоздушной обороны, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое вооружение на сумму в 150 миллионов долларов.

В пакет вошли:

ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

81-мм минометные мины;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые из трубы;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

тактические транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования;

тактические аэронавигационные системы и оборудование для поддержки авиации; и

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.

Также выделено 2,2 миллиарда долларов, которые будут использованы для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны PATRIOT и NASAMS для Украины. Как сообщалось ранее, администрация Байдена планирует ускорить поставки этих вооружений, изменив очередность будущих поставок для Украины по программе "Внешние военные продажи".

В результате Украина получит перехватчики, в которых она срочно нуждается для защиты своего населения и критически важной инфраструктуры от воздушных атак со стороны России.

Как ранее сообщали в СМИ, этот пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники из американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей Украины.

Накануне стало известно, что пакет будет содержать боеприпасы для артиллерийских комплексов HIMARS и другие критические снаряды. Американские чиновники на условиях анонимности рассказывали журналистам, что кассетные боеприпасы в пакет не войдут. Впрочем, будет ли помощь дальнобойных ракет ATACMS "по соображениям оперативной безопасности" чиновники не ответили.

Помощь Украине от США

Напомним, последний раз США объявляли о пакете помощи Украине на 225 млн долларов 7 июня. Тогда американский лидер Джо Байден, встречаясь с президентом Владимиром Зеленским во Франции, извинился за многомесячную задержку с поставкой военной помощи, что позволило РФ получить определенные преимущества на поле боя. Президент США пообещал, что его страна будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

В частности, прошлый пакет включал снаряды для ЗРК HAWK и ЗРК Stinger, боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм.

До этого, 24 мая, США также объявляли о выделении для Украины пакета военной помощи на 275 млн долларов. Помощь включала боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, необходимые для отражения атак оккупантов на Харьковском направлении.