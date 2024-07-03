США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Цього разу пакет допомоги містить дві суми - 150 мільйонів доларів та 2,2 мільярди доларів.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
По ее словам, это является седьмым пакетом помощи по безопасности, который Байден санкционировал для помощи Украине с момента подписания им в апреле дополнения к закону о национальной безопасности.
В новый пакет входят:
Новый пакет также включает новое финансирование, которое Министерство обороны США использует для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAM, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак со стороны России.
Как уточнили в Пентагоне, первая часть пакета включает в себя дополнительные перехватчики противовоздушной обороны, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое вооружение на сумму в 150 миллионов долларов.
В пакет вошли:
Также выделено 2,2 миллиарда долларов, которые будут использованы для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны PATRIOT и NASAMS для Украины. Как сообщалось ранее, администрация Байдена планирует ускорить поставки этих вооружений, изменив очередность будущих поставок для Украины по программе "Внешние военные продажи".
В результате Украина получит перехватчики, в которых она срочно нуждается для защиты своего населения и критически важной инфраструктуры от воздушных атак со стороны России.
Как ранее сообщали в СМИ, этот пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники из американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей Украины.
Накануне стало известно, что пакет будет содержать боеприпасы для артиллерийских комплексов HIMARS и другие критические снаряды. Американские чиновники на условиях анонимности рассказывали журналистам, что кассетные боеприпасы в пакет не войдут. Впрочем, будет ли помощь дальнобойных ракет ATACMS "по соображениям оперативной безопасности" чиновники не ответили.
Напомним, последний раз США объявляли о пакете помощи Украине на 225 млн долларов 7 июня. Тогда американский лидер Джо Байден, встречаясь с президентом Владимиром Зеленским во Франции, извинился за многомесячную задержку с поставкой военной помощи, что позволило РФ получить определенные преимущества на поле боя. Президент США пообещал, что его страна будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
В частности, прошлый пакет включал снаряды для ЗРК HAWK и ЗРК Stinger, боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм.
До этого, 24 мая, США также объявляли о выделении для Украины пакета военной помощи на 275 млн долларов. Помощь включала боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, необходимые для отражения атак оккупантов на Харьковском направлении.
К слову, Белый дом официально подтвердил разрешение применять американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины. В связи с чем удалось снизить вражеские обстрелы Харькова с С-300.
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